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Найден новый неожиданный метод защиты от COVID-19

  • 31.08.2021, 10:02
  • 7,740
Найден новый неожиданный метод защиты от COVID-19

На основе этого открытия медики смогут разработать новые стратегии борьбы с пандемией.

Эксперты Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от заражения коронавирусом COVID-19, так как она активирует иммунную систему и защитные функции организма.

Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, провоцирующий простуду, запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом.

Эксперты полагают, что такое открытие может дать толчок созданию и разработкеболее эффективных способов лечения COVID-19.

Эксперты проверили свои догадки в лабораторных условиях, вырастив ткань дыхательных путей и заразив ее вызывающим простуду риновирусом, а потом и коронавирусом. После контакта с риновирусом наблюдалась активация иммунной системы, которая предотвратила распространение коронавируса.

По словам ученых, лечение, основанное на этом принципе, необходимо начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусом, чтобы вирус не смог размножаться в организме экспоненциально.

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