закрыть
31 августа 2021, вторник, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Акция «банкомат – обменник – банк» приносит свои плоды

  • 31.08.2021, 10:09
  • 1,052
Акция «банкомат – обменник – банк» приносит свои плоды

Депозиты тают.

Согласно данным Национального банка, с августа 2020 года, то есть начал политического кризиса в Беларуси, жители страны забрали с банков около 1,5 млрд долларов, хранившихся на валютных депозитах, отмечает «Ежедневник».

Как говорится в Статистическом бюллетене Нацбанка, на 1 августа 2021 года депозиты физических лиц в иностранной валюте составили 5,128 млрд долларов. В сравнении с 1 августа 2020 года они уменьшились на 27,8%. При этом потери вкладов происходят и в текущем году. Так с 1 января валютные депозиты в банках сократились на 12,3%.

Следует отметить, что затрудняются ответить, с чем связан отток депозитов с политическим кризисом или с бесчинствами АИС ИДО, которая списывает со счетов белорусов деньги без суда и следствия. Согласно данным статистики, депозиты в иностранной валюте начали стремительно таять как раз с начала 2020 года, когда и была запущена система. Своб роль сыграли и валютные нововедения в стране, которые создали угрозу потери валютных вкладов. Наверное именно поэтому, депозиты в белорусских рублях не понесли таких значительных потерь.

Согласно данным Нацбанка, с 1 августа 2020 года они сократились всего на 4,4%. Причем, главные потери пришлись именно на 2020 год, в то время как в 2021 году, напротив, отмечается их рост. Так с 1 января депозиты в белорусских рублях даже увеличились на 7,5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»