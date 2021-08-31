В США женщина голыми руками отбила пятилетнего сына от пумы 31.08.2021, 10:16

иллюстрационное фото

Женщина спасла ребенку жизнь.

26 августа в американском штате Калифорния пума весом около 30 кг напала на пятилетнего мальчика, игравшего во дворе дома, сообщила пресс-служба калифорнийского департамента рыб и диких животных (CDFW) 28 августа, пишет "Гордон".

Мать отбилась от льва, ребенок получил травмы головы, шеи и верхней части туловища, госпитализировали, он в стабильном состоянии, говорится в релизе.

Представитель CDFW Патрик Фой рассказал The Associated Press, что пума протащила ребенка по газону примерно 45 ярдов (41 метр).

Фой отметил, что "настоящий герой этой истории – мама".

Она находилась в доме, когда услышала шум на улице, выбежала во двор и начала голыми руками бить животное. Женщина оттащила пуму от сына, и спасла жизнь ребенку, подчеркнул Фой.

Родители отвезли мальчика в больницу, а там о нападении сообщили в правоохранительные органы, на место отправили сотрудника по охране дикой природы. Тот увидел агрессивное животное в углу участка, решил, что именно эта пума напала на мальчика, "и для защиты общественной безопасности застрелил его на месте", сказано в сообщении CDFW.

Позже результаты ДНК-анализа подтвердили, что это был именно тот хищник.

Еще одну пуму, которую через несколько минут обнаружили в этом районе, усыпили с помощью транквилизатора, а потом выпустили в дикую природу.

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