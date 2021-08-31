закрыть
31 августа 2021, вторник, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США женщина голыми руками отбила пятилетнего сына от пумы

  • 31.08.2021, 10:16
В США женщина голыми руками отбила пятилетнего сына от пумы
иллюстрационное фото

Женщина спасла ребенку жизнь.

26 августа в американском штате Калифорния пума весом около 30 кг напала на пятилетнего мальчика, игравшего во дворе дома, сообщила пресс-служба калифорнийского департамента рыб и диких животных (CDFW) 28 августа, пишет "Гордон".

Мать отбилась от льва, ребенок получил травмы головы, шеи и верхней части туловища, госпитализировали, он в стабильном состоянии, говорится в релизе.

Представитель CDFW Патрик Фой рассказал The Associated Press, что пума протащила ребенка по газону примерно 45 ярдов (41 метр).

Фой отметил, что "настоящий герой этой истории – мама".

Она находилась в доме, когда услышала шум на улице, выбежала во двор и начала голыми руками бить животное. Женщина оттащила пуму от сына, и спасла жизнь ребенку, подчеркнул Фой.

Родители отвезли мальчика в больницу, а там о нападении сообщили в правоохранительные органы, на место отправили сотрудника по охране дикой природы. Тот увидел агрессивное животное в углу участка, решил, что именно эта пума напала на мальчика, "и для защиты общественной безопасности застрелил его на месте", сказано в сообщении CDFW.

Позже результаты ДНК-анализа подтвердили, что это был именно тот хищник.

Еще одну пуму, которую через несколько минут обнаружили в этом районе, усыпили с помощью транквилизатора, а потом выпустили в дикую природу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»