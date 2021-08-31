Нет времени объяснять: бастуй! Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

31.08.2021, 10:23

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Фото: ТАСС

Наша задача — продолжать давить.

Всем нам уже очевидна неизбежность забастовок. Неровен час, когда денег на поддержку штанов «хорошим» мальчикам, готовым выполнять приказы, не останется. А значит — не останется денег вообще ни на что. Поэтому наша главная задача — консолидироваться и готовиться остаться дома.

В наших руках сейчас находится сильное, мощное оружие — их страх. Когда им страшно, они допускают ошибки. Только посмотрите как они забегали, пустили все силы чтобы замолчать любые разговоры о забастовке. Спустили с цепи лучших майоров, которые без устали строчили очереди сообщений в комментариях и чатах. Спасибо им за это, повышение статистики и дополнительная реклама среди «ябатек» лишь повышает наши шансы на успех.

Но не будем об инвалидах. Еще раз. Наша задача — продолжать давить. Замедляем производства, поддерживаем друг друга, вспоминаем то незабываемое чувство плеча. Мы все вместе, нас большинство, а это значит, что мы с этим справимся.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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