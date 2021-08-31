Что происходит в штате Луизиана, который накрыл ураган «Ида»2
- 31.08.2021, 10:30
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Фоторепортаж.
Обрушившийся на Луизиану ураган «Ида» разгромил целые районы и оставил без света 2 миллиона человек.
Наблюдаются в регионе и проблемы с питьевой водой. В результате удара стихии погибло по меньшей мере 2 человека, но местные власти опасаются, что эта цифра еще может вырасти.
Шторму первоначально была присвоена четвертая категория из пяти возможных: скорость ветра достигала 230 км/ч. В настоящее время уровень опасности снижен с четвертого до второго, порывы ветра достигают 175 километров в час. Но и этого хватило, чтобы заставить течь вспять Миссисипи.
Что происходит в Луизиане — в фотофакте от zerkalo.io.