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Что происходит в штате Луизиана, который накрыл ураган «Ида»

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  • 31.08.2021, 10:30
  • 4,752
Что происходит в штате Луизиана, который накрыл ураган «Ида»
Фото: Reuters

Фоторепортаж.

Обрушившийся на Луизиану ураган «Ида» разгромил целые районы и оставил без света 2 миллиона человек.

Наблюдаются в регионе и проблемы с питьевой водой. В результате удара стихии погибло по меньшей мере 2 человека, но местные власти опасаются, что эта цифра еще может вырасти.

Шторму первоначально была присвоена четвертая категория из пяти возможных: скорость ветра достигала 230 км/ч. В настоящее время уровень опасности снижен с четвертого до второго, порывы ветра достигают 175 километров в час. Но и этого хватило, чтобы заставить течь вспять Миссисипи.

Что происходит в Луизиане — в фотофакте от zerkalo.io.

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