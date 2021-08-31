Российские эксперты рассказали, какие сюрпризы ждут Лукашенко от Путина 21 31.08.2021, 10:44

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Фото: ТАСС

Зачем диктатора вызвали на ковер в Москву?

Политолог, научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов обсудил вместе с ведущим «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным встречу Путина и Лукашенко, которая запланирована на 9 сентября в Москве.

Пастухов ответил на вопрос ведущего Алексея Нарышкина, зачем так часто встречаться Путину и Лукашенко.

«Имущественный вопрос — тяжелый вопрос. Торговаться — это вам не семечки лузгать. Зайчик туда — рубль сюда. Это все сложно решается», — заявил Пастухов в эфире «Эхо Москвы».

Ведущий Нарышкин сказал, что «Лукашенко после каждой встречи получает от Владимира Путина какие-то прянички», но Россия ничего не получает в ответ. На что Пастухов возразил, что «Россия получает то, что является сейчас наиболее важным».

«Это военный форпост на западе своих рубежей. Там радиолокационные станции, которые имеют важное значение для обороноспособности страны. Россия получает, собственно говоря, буферную зону, — сказал политолог.

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