Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Министр обороны Казахстана ушел в отставку6
- 31.08.2021, 10:51
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Это произошло после ЧП на складе боеприпасов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает ria.ru.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал Уали в Instagram.
Ермекбаев ранее заявлял, что готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Летом 2019 года президент Казахстана выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Ермекбаеву после аналогичного ЧП на арсенале в городе Арысь.