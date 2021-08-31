«Они такие совершенные и атакуют на нескольких уровнях»: что известно об операции «Жара» 4 31.08.2021, 10:59

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Раньше такое можно было увидеть только в фильмах.

«Белсат» рассказал, что известно о белорусской хакерской группе «Киберпартизаны», какие операции они уже провели и чего от них можно ожидать дальше.

Кто такие «Киберпартизаны»

«Киберпартизаны» – это группировка белорусских хакеров, которая борется с режимом Александра Лукашенко и действует в условиях полной анонимности. Они прославились взломом баз данных МВД, публикацией компрометирующих силовиков материалов, размещением в открытым доступе служебной и секретной информации.

Хакеры начали ответную деятельность на государственный террор против протестующих в августе 2020 года.

«Мы все были шокированы жестоким поведением режима в августе 2020-го и независимо друг от друга поняли, что не можем остаться равнодушными», – отмечали представители группы в интервью радио «Свабода».

До этих событий хакеры друг друга не знали. 5 сентября 2020 года основатель «Киберпартизан» взломал сайт Торгово-промышленной палаты Беларуси и разместил там загадку, а тот, кто ее разгадал, получил цифровой адрес, через который можно с ним было связаться. Как утверждают киберпартизаны, именно так они и познакомились.

«Киберпартизаны» – это немногочисленная группа. По словам хакеров, у них «маленький костяк админов и еще приблизительно 15 волонтеров».

«Все из отрасли IT, профессиональных хакеров у нас нет, всему научились на ходу. Взломом сетей и баз данных занимаются в основном 3-4 «кибера», плюс еще 3-4 на базовом уровне. Остальные разрабатывают приложения или сайты, а также анализируют и обрабатывают данные», – рассказывали «Свабодзе» представители «Киберпартизан».

Первые шаги

Первые акции хакеров имели преимущественно символический характер. В сентябре 2020-го представители группы добавили Лукашенко и Караева в базу розыска на сайте МВД, а также выпустили в эфир государственных каналов кадры избиения протестующих. «Киберпартизаны» взламывали государственные сайты и меняли на них изображения (например, на сайте Управления делами президента появился бело-красно-белый флаг), совершали DDoS-атаки, публиковали в сети личные данные силовиков.

Весной и летом 2021 года «Киберпартизаны» перешли к более решительным действиям: опубликовали план победы, свой манифест, объявили создание объединения «Сопротивление», а потом заявили о начале операции «Жара» – самой масштабной кибератаки в истории Беларуси.

Манифест и объединение «Сопротивление»

В манифесте, опубликованном 30 мая, заявляется, что режим Лукашенко узурпировал власть и использует демонстративный террор против граждан Беларуси. Поскольку народ исчерпал все легальные возможности для смены власти, белорусы имеют право на восстание, подчеркивается в документе.

«Заявляем о начале борьбы с преступной группировкой Лукашенко, которая узурпировала и удерживает власть на территории Республики Беларусь с помощью насилия и террора, любыми доступными методами до полного разгрома врага», – отмечали в заявлении.

Заявлялось, что движение «Сопротивление», о создании которого провозглашал манифест, выступает за свержение режима Лукашенко, возвращение к демократии и законности, а также сохранение суверенитета и независимости Беларуси. В объединение вошли «Киберпартизаны», а также сообщества «Буслы ляцяць» и «Дружины народной самообороны» (ДНС), которые в том числе призывают организовывать самооборону, чтобы обеспечить безопасность мирных шествий.

Объединение «Сопротивление» призвало всех политических лидеров объединиться и сформировать политический субъект, который бы временно принял власть после краха диктатуры.

Операция «Жара» и реакция на нее

«Название «Жара» взялото из заявления МВД, что их базы данных не работают из-за аномальной жары. Ну вот пусть утешают себя, что все хорошо, это просто жара такая, аномальная. «Жара» – это долгосрочная операция, в рамках которой мы наносим удары по уязвимых точках режима», – заявили представители группировки.

«Киберпартизаны» объявили, что в рамках операции были взломаны автоматизированная информационная система (АИС) «ГАИ-центр», система АИС «Паспорт», база данных службы 102, базы данных Управления собственной безопасности и Главного управления кадров МВД. По словам хакеров, они «полностью или частично парализовали целые направления карательной системы». Группа получила доступ к более чем 6 терабайтам информации из внутренних сетей МВД, ее работа привела к сбою в базах данных МВД. Также была парализована работа «сотен камер скорости и слежения по всей Беларуси», говорят хакеры.

Операция «Жара» имела широкий резонанс. В сеть попали скандальные фрагменты прослушивания представителей власти и спецслужб, а также много другой секретной и служебной информации.

Кроме того, хакеры поделились с журналистами данными об умерших в стране, благодаря чему выяснилось, что избыточная смертность во время пандемии в Беларуси составила 32 тысячи человек – в 14 раз больше, чем заявляли власти.

Операция «Жара» принесла «Киберпартизанам» широкую известность, их деятельность привлекла внимание мировых СМИ – о группе писали «Bloomberg», «The New York Times» и «MIT Technology Review». Зарубежные специалисты очень высоко оценивают работу белорусских хакеров.

«Они такие совершенные и атакуют на нескольких уровнях, я раньше видела такое только в фильмах», – сказала «Bloomberg» профессор канадского Университета Макгилла и эксперт в области киберактивизма Габриела Коулмен.

Напрямую представители МВД и других структур деятельность «Киберпартизан» не комментировали, однако косвенно наличие проблемы подтверждают. Например, во время совещания 17 августа Лукашенко посоветовал органам власти переходить на бумажные носители, если они не могут защитить информации в электронном виде.

«Пишите от руки и складывайте у себя в ящик», – заявил он.

А 18 августа суд Центрального района Минска признал информационные ресурсы «Киберпартизаны» и «Киберсливы» экстремистскими.

Кибербомбочки для режима

«Киберпартизаны» заявляют, что будут продолжать операцию «Жара», но также намерены постепенно «переходить на удары диверсионного характера, а не только разведывательного».

Ранее, еще в апреле, «Киберпартизаны» опубликовали свой план победы, в котором предлагали готовиться к моменту X, когда одновременно будет начато множество акций, направленных на уничтожение режима Лукашенко.

«Это начало бессрочного протеста вплоть до победы. Точная дата останется неизвестной до самого момента Х, который определяется, исходя из необходимой степени готовности партизанских организаций и всего протестного сообщества», – отмечала в заявлении группа.

Хакеры обещают заложить в систему кибербомбочки, которые сработают в момент X. «Киберпартизаны», например, заявили о разработке программы «Х-Аpp», которую любой представитель власти или работник государственного предприятия сумеет запустить во внутренней сети, чтобы временно парализовать работу своего ведомства.

«Такие сюрпризы мы уже закладываем в разных сетях, которые мы уже взломали, и они сделают свое дело в момент народного выступления, в момент Х», – отметили представители группы в интервью «Белсату». Сочетание кибератак и уличных протестов должно привести к свержению режима, считают киберпартизаны.

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