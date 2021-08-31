Американский блогер съел 120 наггетсов из «Макдоналдса» за девять минут 2 31.08.2021, 11:06

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Ничего удивительного — он профессиональный поглотитель еды.

Американский ютьюбер Мэтт Стоуни уже много лет занимается профессиональным поглощением еды. Каждую неделю он снимает видео, как расправляется с гигантскими бургерами, огромными пиццами, горой вафель или тысячей кусочков пепперони на одном куске пиццы. Все это набирает миллионы и даже десятки миллионов просмотров, сообщает «Медуза».

Иногда Стоуни бросает дополнительный вызов своему желудку и устраивает соревнования на скорость. Так, в 2012 году блогер установил рекорд по скоростному поеданию наггетсов из «Макдоналдса» — 120 штук за 14,5 минуты. Девять лет спустя блогер решил вновь проверить себя на прочность. Удивительно, но ему (пусть и не без труда!) удалось улучшить прошлый результат. В этот раз на поедание 120 наггетсов ушло всего 9 минут 22 секунды!

Перед началом челленджа Стоуни разложил перед собой 12 упаковок наггетсов по 10 штук. Это примерно два килограмма еды или 4920 килокалорий. Ютьюбер поставил перед собой соусы, воду, кока-колу — и приступил к трапезе.

Стоуни показал впечатляющую скорость. Содержимое первых трех коробок исчезло всего за полторы минуты (при этом он успевал макать наггетсы в соус), а вот дальше начались проблемы. У блогера буквально свело челюсть от слишком быстрого пережевывания пищи! Впрочем, Стоуни все же собрался с силами и продолжил борьбу, запивая все водой. Увы, примерно на 70 наггетсах челюсть вновь его подвела, однако блогер все равно не сдался и продолжил жевать.

В итоге уже на десятой минуте от обеда Стоуни ничего не осталось. Он побил предыдущий рекорд на пять минут — и это невероятный результат. В конце челленджа ютьюбер сел отдышаться и наградил себя колой. Конечно же, диетической.

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