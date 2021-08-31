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Пентагон опубликовал фото последнего военного США, покинувшего Афганистан

  • 31.08.2021, 11:13
  • 6,242
Пентагон опубликовал фото последнего военного США, покинувшего Афганистан
Фото: AFP

Командующий воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант поднялся на борт самолета только после своих солдат.

Министерство обороны США показало последнего американского военнослужащего, который покинул столицу Афганистана. Ведомство опубликовало его фото из аэропорта Кабула на своей странице в Twitter.

В сообщении Пентагона отмечается, что на фото – командующий 18 воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета С-17 ВВС США и завершает миссию Соединенных Штатов Америки в Афганистане.

В ночь на вторник, 31 августа, Пентагон сообщил об окончании 20-летней миссии США в Афганистане и о завершении вывода американских войск из страны. В настоящее время аэропорт в Кабуле полностью контролируется движением «Талибан».

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