Россия решила пресечь контрабанду табака и алкоголя из Беларуси 9 31.08.2021, 11:20

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Нововведение будет применяться с 1 сентября.

В Евразийском экономическом союзе в отношении экспортируемого табака и алкоголя будет применяться процедура таможенного транзита, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Нововведение будет применяться в отношении табачной продукции с 1 сентября 2021 года, а в отношении алкогольной продукции - с 1 января 2022 года, - пояснили в ЕЭК. - Срок его действия - до даты начала отслеживания перевозок этих товаров в соответствии с международным договором в рамках ЕАЭС по вопросам применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.

Процедура вводится в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года.

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