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Сегодня ночью возле СИЗО, где находится Сергей Тихановский, были слышны странные звуки

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  • 31.08.2021, 11:37
  • 13,052
Сегодня ночью возле СИЗО, где находится Сергей Тихановский, были слышны странные звуки
Сергей Тихановский
Фото: «Радыё Свабода»

Сработала сигнализация?

Сегодня ночью возле СИЗО, где сидит Сергей Тихановский, были слышны странные звуки, сообщает «Белсат».

На видео можно слышать то ли сигнализацию, то ли автомобильный гудок. Никаких служб рядом не видно. По словам очевидцев, все продолжалось около получаса, и закончилось около 2: 25 часов ночи.

Независимые эксперты полагают, что объявленное в Беларуси предзабастовочное состояние может привести к забастовкам в белорусских тюрьмах и колониях.

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