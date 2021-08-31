Эль Мюрид: Турция усиливает экспансию в зону жизненных интересов России 7 31.08.2021, 11:44

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Эль Мюрид

Кремль застыл в бездействии.

Турецкая ползучая экспансия в зону жизненных интересов России — факт. То, что вечерние м..звоны обходят эту тему молчанием, обсуждать смысла нет — они голосят строго по команде. Команды нет. А вот то, что Кремль никак не противодействует экспансии — вопрос, конечно, любопытный, но в целом тоже интереса не представляет: противодействовать нечем, пишет российский эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Военное, промышленное, экономическое противостояние с Турцией для современной России — вещь неподъемная. Российская в два раза более мощная армия (по словам Шойгу. В два раза относительно чего, кстати?) получила один раз от янычар в ноябре 2015, и с тех пор повторять эксперимент не торопится. Впрочем, тут, скорее, не армия сдала назад, а политическое руководство по привычке юркнуло в кусты.

В общем, отвечать нечем, а потому стратегия Кремля — задушить в объятиях. Сдавать все, что ни попросят. Хотите АЭС? Системы ПВО? Дешевый газ? А почему так мало? Смысл стратегии — надеяться на то, что Турция, широко шагая, все-таки порвет штаны. У этой стратегии есть очевидный пробел, который озвучил Семен Слепаков: «А что, если нет?» И правда, а что, если не порвет?

С другой стороны, а что кремлевским остается? У Турции есть стратегический проект развития, у Кремля нет ничего. У Турции есть наднациональная идеология, которую они продают огромному региону, у Кремля на идеологическом поле — иссохшая пустыня. С чем Кремлю идти в окопы, защищать свою зону влияния? Да не с чем, будем говорить откровенно.

У России есть шанс на то, чтобы противостоять и даже успешно противостоять Турции на нашей поляне. У нынешней, конечно, нет — для путинского режима уже включился обратный отсчет, так что обсуждать стратегию трупа нет ни малейшего смысла. Вопрос лишь в том, когда его зароют, чтобы он не распространял вокруг себя миазмы. Но социальная система, в отличие от биологической, вполне неплохо живет в колесе Сансары. Умирая, возрождается снова. Поэтому у постпутинской России шанс на противодействие Турции есть. Насколько серьезный — установить можно лишь опытным путем, но он есть. Что это за шанс?

Россия должна предъявить соседним территориям, странам и регионам свой собственный проект развития. Он, в общем-то, ничего нового из себя не представляет. Но необходимое условие для его возникновения — это должен быть интегральный проект. Проект развития самой России, который будет распространен на окружающее ее пространство. Если его нет, то распространять нечего.

Экономический проект очевиден: перенос индустриального сектора экономики в окружающие Россию территории. Строительство в самой России экономики постиндустриального уклада и распространение наших стандартов вокруг себя. Пока еще русский язык держится вокруг нас, он создает пространство, в котором мы еще способны на равных или даже с опережением конкурировать с другими проектировщиками. Но, понятно, время уже во многом упущено, и теперь на преимущества рассчитывать почти не приходится.

Идеологический проект тоже вполне понятен — запрос на справедливость остается ведущим, особенно на Востоке, который избыточно вестернизирован, а потому отчаянно сопротивляется тому ломающему привычный уклад принципу «свободы в обмен на справедливость». Но нести идеи справедливости за пределы России можно только в одном случае — в случае, когда мы сами демонстрируем успехи на этом пространстве. Когда в России 80 процентов бедного и нищего населения, а десяток самых богатых семей обладают совокупным богатством, равным богатству всех остальных 140 миллионов жителей страны — такую справедливость не продашь никому. Врачу — исцелися сам.

Поэтому-то режим Путина неспособен даже теоретически ничего противопоставить турецкой (и любой иной) экспансии ни на критически важные для нас внешние территории и регионы. Любые иллюзии на этот счет можно сразу смело отбрасывать. Но вот после него — возможно все.

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