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«Ябатек» отправят бродить по Беларуси с мешочком зерна

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  • 31.08.2021, 11:52
  • 13,876
«Ябатек» отправят бродить по Беларуси с мешочком зерна

Хунта придумала еще один нелепый ритуал.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал два очередных замечательных документа о «праздновании» того, чего нет - «года национального единства».

Все больше и больше активность хунты на ниве организации каких-то массовых мероприятий напоминает шаманские танцы с бубном. В год катастрофически низкого урожая зерновых (санкции виноваты или Запад?), когда страна с самым передовым в мире сельским хозяйством продемонстрировала самую низкую урожайность в регионе и по валу отстала даже от Литвы (которая вообще-то в три раза меньше), хунта предлагает поездить по стране с мешками зерна. Иначе как попыткой призвать каких-то богов помочь с урожаем и плодородием это и не назвать. А в результате - пародия и насмешка над здравым смыслом.

Занятно, что мешочки с зерном небольшие - формата А4, что все-таки говорит о том, что зерна в закромах маловато.

Главное - обеспечить широкое участие знаковых персон и общественных организаций. Последнее особенно смешно, когда в стране идет тотальная ликвидация всего, что не БРСМ, БСЖ, «Белая Русь», ордынские профсоюзы и иной пошлятины, от которой практический выхлоп даже не нулевой, а отрицательный.

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