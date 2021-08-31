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В Литву прибыли польские полицейские для помощи в охране границы с Беларусью

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  • 31.08.2021, 11:56
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В Литву прибыли польские полицейские для помощи в охране границы с Беларусью
Фото: policja.waw.pl

Офицеры проработают в стране месяц, а затем их заменят коллеги.

В Литву прибыли более 50 польских полицейских. Они будут помогать литовским пограничникам в охране границы с Беларусью и предотвращении незаконной миграции, сообщили в МВД Литвы (перевод – «Еврорадио»).

Предполагается, что эти офицеры проработают в Литве месяц, а затем их заменят коллеги.

«Я не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем этот вызов и защитим Литву и Польшу от нападений, организованных белорусским режимом», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте, приветствуя коллег.

Офицеры прибыли в сопровождении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского. Он в свою очередь заявил, что не сомневается в офицерах, в том, что они будут профессионально выполнять свои обязанности и помогут обеспечить охрану литовской границы.

С начала года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4 146 мигрантов, напомнили в МВД страны. Из-за нелегальной миграции Литва вынуждена была объявить на границе чрезвычайную ситуацию. 

Поток мигрантов заметно увеличился после того, как в отношении Беларуси ввели новый пакет санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair. Александр Лукашенко заявил, что меняет подходы к сдерживанию нелегальной миграции и контрабанды. После того, как Литва, Польша и Латвия перестали принимать мигрантов, Лукашенко распорядился не пускать их и обратно в Беларусь. Люди вынуждены скитаться на границе между двух стран.

В ЕС считают, что белорусские власти причастны к организации кризиса на границе.  

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