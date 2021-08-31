Евро и российский рубль в начале торгов 31 августа подорожали до максимума за три недели

Евро и российский рубль в начале торгов 31 августа подорожали до максимума за три недели1
- 31.08.2021, 12:03
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Какие курсы сегодня установили на белорусской валютно-фондовой бирже?
Select.by рассказывает о ситуации на белорусской валютно-фондовой бирже по информации на 10:55:
Первая сделка с долларом прошла в 10-00 по вчерашнему курсу — 2,5069 BYN/USD. Объём всего 2 тысячи долларов. Потом целый час сделок не было. Это нетипичная ситуация. Обычно за первый час торгов объём сделок с долларом превышает несколько миллионов.
Курс евро вырос всего на 0,0013 BYN до 2,9600 BYN/EUR до максимума за 22 дня.
Курс российского рубля поднялся на 0,0088 BYN до 3,4166 BYN/100 RUB и тоже оказался на максимуме за 22 дня.