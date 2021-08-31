закрыть
31 августа 2021, вторник, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Словакия прекратила использование российской вакцины «Спутник V»

  • 31.08.2021, 12:12
  • 3,392
Словакия прекратила использование российской вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС

Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцин.

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной «Спутник V» и больше ее применять не планируют.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.

Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцины. Срок годности вакцины, доставленной в Словакию, заканчивается в среду.

По словам представителя департамента здравоохранения, в понедельник еще шесть человек ждали вторую дозу российской вакцины.

По состоянию на 30 августа в Словакии было введено 37 021 дозу вакцины «Спутник V». Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть больше 18 500 человек.

Напомним, в начале июля Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 000 доз вакцин «Спутник V», которые были закуплены у Москвы весной.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки предыдущим правительством российской вакцины «Спутник V».

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»