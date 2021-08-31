Словакия прекратила использование российской вакцины «Спутник V»
- 31.08.2021, 12:12
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Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцин.
В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной «Спутник V» и больше ее применять не планируют.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.
Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцины. Срок годности вакцины, доставленной в Словакию, заканчивается в среду.
По словам представителя департамента здравоохранения, в понедельник еще шесть человек ждали вторую дозу российской вакцины.
По состоянию на 30 августа в Словакии было введено 37 021 дозу вакцины «Спутник V». Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть больше 18 500 человек.
Напомним, в начале июля Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 000 доз вакцин «Спутник V», которые были закуплены у Москвы весной.
Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки предыдущим правительством российской вакцины «Спутник V».
Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.