Археологи обнаружили уникальные древние инструменты из слоновой кости 31.08.2021, 12:22

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Бивни слона и другие кости на стоянке Кастель-ди-Гвидо во время раскопок

Фото: Villa et al. 2021

Некоторые из этих инструментов были изготовлены с помощью изощренных методов.

Археолог из Университета Колорадо Паола Вилья и ее коллеги исследовали инструменты, выкопанные в Италии, где в одном месте погибло большое количество слонов, пишет «Новое время».

Команда обнаружила, что люди на этом месте примерно 400 000 лет назад использовали туши слонов для производства уникального набора костных инструментов.

Некоторые из этих инструментов были изготовлены с помощью изощренных методов, которые не станут обычным явлением в следующие 100 000 лет.

«В настоящее время мы видим и другие места с костяными инструментами. Но нет такого разнообразия четко определенных форм», — сказала Вилья, кураторка Музея естественной истории Университета Колорадо Boulder.

Исследование сосредоточено на месте под названием Castel di Guido, недалеко от современного Рима. Сотни тысяч лет назад здесь находился овраг, где 4-метровые существа, называемые прямобивневыми слонами (Palaeoloxodon antiquus), утоляли жажду и иногда умирали.

Гоминиды из Кастель-ди-Гвидо использовали останки слонов, занимая это место на протяжении многих лет. Исследователи сообщают, что люди каменного века производили инструменты, используя «систематический стандартизированный подход», что немного похоже на работу одного человека на примитивной сборочной линии.

«В Кастель-ди-Гвидо люди стандартным образом ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов. Подобные способности стали обычным явлением гораздо позже», — сказала Вилья.

Примерно 400 000 лет назад неандертальцы (Homo neanderthalensis) только начинали появляться в Европе. Вилья подозревает, что жители Кастель-ди-Гвидо были неандертальцами.

«Около 400 000 лет назад вы начали замечать привычное использование огня, и это начало рода неандертальцев», — сказала Вилья.

В своем исследовании Вилья и ее коллеги идентифицировали 98 костяных орудий из Кастель-ди-Гвидо, раскопанных с 1979 по 1991 год. Полученные данные представляют собой наибольшее количество осколков костных орудий, сделанных до-современными гоминидами, которое исследователи описали до сих пор. Этот богатый набор инструментов предлагал широкий спектр полезных предметов: некоторые инструменты были заостренными и теоретически могли использоваться для резки мяса. Другие были клиньями, которые могли быть полезны для рассечения тяжелых слоновьих бедер и других длинных костей.

«Сначала вы делаете канавку, в которую можно вставить эти тяжелые детали с режущей кромкой», — сказала Вилья. «Затем вы ударяете по нему молотком, и в какой-то момент кость сломается».

Но один инструмент отличался от остальных: команда обнаружила единственный артефакт, вырезанный из кости дикого рогатого скота, который был длинным и гладким с одного конца. Он напоминает то, что археологи называют лиссуаром, или гладким инструментом, который гоминиды использовали для обработки кожи. Любопытная вещь: такие инструменты стали обычным явлением только около 300 000 лет назад.

Вилья не считает, что гоминиды из Кастель-ди-Гвидо были умнее своих собратьев в других частях Европы. Вместо этого эти древние люди просто использовали ресурсы, которые у них были. Она объяснила, что в этом регионе Италии не так много природных больших кусков кремня, поэтому древние люди не могли изготавливать много больших каменных орудий.

Однако в этом регионе могло быть много мертвых слонов. В эпоху мастеров Кастель-ди-Гвидо эти животные, возможно, стекались к водопоям на этом месте, иногда умирая от естественных причин. Затем люди находили эти останки.

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