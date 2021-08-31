«Смести остатки диктатуры можно самым мирным из всех способов — забастовкой» Telegram-канал «Баста!»

31.08.2021, 12:29

У нас обязательно все получится.

Вчера Белорусское объединение рабочих обратилось к белорусам и объявило предзабастовочное состояние. Мощное заявление лидера рабочего движения Сергея Дылевского поставило на уши как руководителей предприятий, так и всю тараканью свиту. Ведь абсолютное большинство телеграм-каналов, СМИ, независимых блогеров, поддержали страйк-инициативу. Заводские чаты с рабочими пестрили репостами с данной новостью, а видео с заявлением Сергея с бешеной скоростью собрало тысячи просмотров и комментариев в поддержку забастовки.

Режим совершил огромное количество непростительных ошибок и продолжает их совершать. Нельзя простить ни молчание о COVID-19, ни украденные у нас деньги и, конечно же, те репрессии, которые начались еще до выборов и продолжаются до сих пор.

Диктатор разругался со всеми странами-соседями и начал гибридную войну против них. Обманным методом использовал мигрантов в качестве своего оружия. Причем нет никакой информации о пересечении белорусского пространства этими людьми в период пандемии. Возможно, именно по той причине, что поток мигрантов не проходил тестирования на коронавирус, в нашей с вами стране ситуация с заболеваниями никаким образом не идет на спад. В это же время в цивилизованных странах количество зараженных с каждым днем все ниже.

Наши предприятия, которые могли бы быть достоянием белорусской экономики, утопают в долгах. Практически нигде не соблюдаются условия труда и техники безопасности. Про оплату можно вообще молчать. И так понятно, что заработные платы в Беларуси несовместимы с ценами. Это полный провал по всем фронтам. Уничтожается все, к чему прикасаются тараканьи лапки. Малый и средний бизнес, IT-сектор, автотранспортные компании. Перечислять это можно очень долго, но лучше предложить выход из ситуации.

Требования более чем ясны всем. От страха не осталось и следа. Гораздо лучше смести остатки диктатуры сейчас самым мирным из всех способов — забастовкой. Государство — это в первую очередь мы, народ Беларуси. Только народ должен решать свою судьбу. Мы не можем позволить сумасшедшему диктатору издеваться над нами и нашими согражданами. В наших силах решить эти вопросы уже сейчас.

Последние два месяца слово «страйк» часто витало в новостном пространстве. Были инструкции, как правильно уйти в забастовку, списки необходимых продуктов и предметов первой важности, а также исторический опыт успешных забастовок. Не должно быть никаких сомнений, что вся информационная работа и качественная подготовка приведут нас к успеху. Каждому важно запомнить эти десять требований, как десять заповедей и при невыполнении их властями остаться дома.

Рабочий завода, программист, водитель, рабочие сферы обслуживания мы — уникальные. Мы — профессионалы. Оставшись дома мы обязательно победим.

Стачке быть!

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