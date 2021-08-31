Польша выступает за более жесткое заявление ЕС по ситуации на белорусской границе 8 31.08.2021, 12:37

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Фото: charter97.org

Варшава заблокировала «слишком слабое» заявление Брюсселя.

Коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала совместное заявление блока о ситуации на польско-белорусской границе в районе населенного пункта Дольный Уснар.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

По их словам, проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был «слишком слабым» и не содержал упоминаний о «гибридной войне» самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.

Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. Пока Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе «гибридной войны».

Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны и устроивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться.

23 августа президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что «шантаж мигрантами» со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

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