Военруки и новые правила выставления оценок: какие новшества появятся в школах с сентября 31.08.2021, 12:48

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Родителей и учеников ждут разные сюрпризы.

С 1 сентября школьников и их родителей ждут разные сюрпризы, которые приготовили им власти. Naviny.by рассказывают о самых главных нововведениях.

Изменятся правила аттестации учеников

С 1 сентября меняется порядок аттестации учащихся «при освоении содержания учебных программ общего среднего образования».

Так, уточнено, что отметки за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок. Исключением будут учебные предметы, которые стоят в расписании один раз в неделю.

А итоговая аттестация по завершении учебного года должна осуществляться как среднее арифметическое отметок по итогам промежуточной аттестации с применением правил математического округления.

Причем, если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной причине (болезнь, оздоровление, переезд и так далее), подтвержденной документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах.

Об этом и другом говорится в постановлении Минобразования № 170 от 11 августа 2021 года.

Безусловно, этот важный документ родителям должны разъяснить учителя.

Заработает общий ресурс для школьников на удаленке

В Беларуси создан единый информационно-образовательный ресурс для школьников 1–11-х классов, которые по каким-либо причинам не могут посещать занятия.

Портал прошел тестирование в январе этого года, а с 1 сентября будет работать в полноценном режиме.

Любой ученик может выбрать здесь тему урока и предмет, чтобы самостоятельно изучить материал, в том числе дополнительный, а также пройти тесты для самопроверки знаний.

В будущем ресурс объединят с другими образовательными сервисами, например, с «Электронным журналом/дневником».

Планируется также, что у каждого белорусского ученика и педагога на портале появится свой личный профиль.

Начнутся занятия по «военно-патриотическому воспитанию»

Во всех учреждениях общего среднего образования с 1 сентября вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

Исключение составляют начальные, вечерние и вспомогательные школы, а также специализированные лицеи.

Как сообщали ранее Naviny.by, военруки будут заниматься допризывной подготовкой школьников.

Такое практиковалось в советской школе, а на должность военруков брали кадровых военных в отставке.

В белорусской школьной программе сейчас также есть «Начальная военная подготовка».

Юноши и девушки изучают этот предмет в центрах допризывной подготовки всего неделю в 10-м классе и еще неделю — в 11-м. Еще семь учебных дней в 10-м классе ученики проводят в расположении воинской части на полевом сборе.

В школах Минска установят турникеты и новые камеры

Столичные власти решили повысить безопасность в школах. Для этого во всех учреждениях образования к 1 сентября поставят турникеты.

Каждая школа могла сама выбирать вид и модель турникета в зависимости от числа учащихся, размера фойе и других факторов. Поэтому в различных школах Минска будут установлены разные системы доступа. Например, со считывателями лиц, отпечатков пальца или электронных карт.

Правила посещения для родителей останутся прежними. Чтобы лично пообщаться с директором и педагогами, им нужно сначала согласовать свой приход.

Кроме того, все столичные школы оборудуют дополнительными камерами видеонаблюдения.

Информация с камер будет поступать в республиканскую базу данных МВД. Благодаря новейшей технике можно распознать лица и даже считать эмоции.

Камеры планируют устанавливать и в детских садах Минска.

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