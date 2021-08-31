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Славно поработали «лавровы»-«захаровы»

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 31.08.2021, 12:53
  • 4,690
Славно поработали «лавровы»-«захаровы»
фото: тасс

Такая у России репутация.

Важный отрезвляющий урок для российской дипломатии.

Словакия завершает сегодня вакцинацию «Спутником V», вторую дозу вакцины получат те, кто три недели назад привился первый раз. После этого все – никто в Словакии «Спутником V» прививаться не будет.

Дело даже не в том, что решение применить не зарегистрированный в Европе препарат вызвало в стране правительственный кризис.

Проблема в другом – желание привиться российской вакциной выразило всего 10 тысяч словаков (население страны – 5.5 млн чел.). Не было очередей на вакцинацию, демонстраций, протестов под лозунгами: «Хотим прививаться «первой зарегистрированной в мире вакциной»! «Руки прочь от «Спутника V»!»

Это – главная проблема. А не политика властей Словакии. Такова оценка достижений российской науки – вне зависимости от того, что они на самом деле представляют. Такая у России репутация. Славно поработали «лавровы»-«захаровы».

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