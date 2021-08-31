закрыть
31 августа 2021, вторник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Вилейской ТЭЦ растет недовольство среди рабочих

  • 31.08.2021, 13:00
  • 2,798
На Вилейской ТЭЦ растет недовольство среди рабочих

Задача простая: готовимся остановить предприятия, а потом и страну.

Подписчики телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) пишут:

«Я работаю в энергетике, а именно на Вилейской мини ТЭЦ. У нас уже поставили прослушку и запись оперативных переговоров, ну это ладно. Сегодня узнал, что собираются на центральном щите управления поставить камеры наблюдения. Установят — увольняюсь! И многие особенно молодые такого же мнения!».

«Это лишний раз является подтверждением тому, что властями руководит страх. Страх потерять влияние и авторитет, которого у них давно нет. Никакие камеры и прослушки не могут остановить волю народа. Никакие безвольные и безропотные начальники не могут запретить стремиться к свободе.

Наша задача простая: консолидируемся, замедляем производства, готовимся остановить предприятия, а потом и страну», — напоминает телеграм-канал.

Напомним, что вчера в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»