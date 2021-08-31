На Вилейской ТЭЦ растет недовольство среди рабочих 31.08.2021, 13:00

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Задача простая: готовимся остановить предприятия, а потом и страну.

Подписчики телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) пишут:

«Я работаю в энергетике, а именно на Вилейской мини ТЭЦ. У нас уже поставили прослушку и запись оперативных переговоров, ну это ладно. Сегодня узнал, что собираются на центральном щите управления поставить камеры наблюдения. Установят — увольняюсь! И многие особенно молодые такого же мнения!».

«Это лишний раз является подтверждением тому, что властями руководит страх. Страх потерять влияние и авторитет, которого у них давно нет. Никакие камеры и прослушки не могут остановить волю народа. Никакие безвольные и безропотные начальники не могут запретить стремиться к свободе.

Наша задача простая: консолидируемся, замедляем производства, готовимся остановить предприятия, а потом и страну», — напоминает телеграм-канал.

Напомним, что вчера в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

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