В Беларуси начинают выдавать биометрические паспорта и ID-карты 31.08.2021, 13:09

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Как их получить и что это меняет.

С 1 сентября в Беларуси начнут принимать документы на оформление ID-карт и биометрических паспортов. Как и прежде, заявления принимают отделы по гражданству и миграции. Выдавать новые документы будут по желанию, то есть привычный бумажный паспорт тоже будет действовать, сообщает «Наша Нива».

Известно, что в отделах по гражданству и миграции установили около 300 аппаратов, при помощи которых можно получить биометрические данные граждан. Есть и мобильные аппараты: если человек по состоянию здоровья не может прийти в ОГиМ, специалисты приедут к нему домой.

Какие биометрические данные будут собирать? Отпечатки пальцев, фото и личная подпись гражданина. Требования к фото те же, что и для оформления обычного паспорта — желательно выглядеть максимально естественно, уши и брови должны быть открыты.

Биометрический паспорт и ID-карточка — два разных документа.

ID-карточка — это пластиковая карточка, на которой с одной стороны будет фото владельца, фамилия, имя и отчество, личный номер, дата рождения, срок действия карточки и ее номер, личная подпись и значок биометрии. На обратной стороне будет QR-код и чип, на котором хранится вся персональная информация о владельце, его биометрические данные, доступ к информации можно получить по PIN-коду, также к карточке привязана электронная подпись человека. Считать информацию с карточки дистанционно и без разрешения владельца нельзя, система потребует PIN-код.

Биометрический паспорт — это небольшая книжка, такая же, как и нынешние паспорта, где на первой странице будут персональные данные, остальные страницы — для виз и штампов о пересечении границы.

За ID-карту нужно заплатить 1,5 базовые величины (на сегодня это 43,5 рубля), за биометрический паспорт — 2 базовые величины (58 рублей). Для инвалидов І и ІІ группы, пенсионеров и несовершеннолетних есть льготы — 1 и 1,5 базовые величины соответственно. Срок изготовления новых документов — 15 дней, за доплату можно ускорить процесс — за семь или даже за пять дней. Выдаются документы по месту регистрации, ID-карточка будет действовать десять лет для взрослых и пять лет для детей.

Важно: документы нового типа выдают по желанию. То есть паспорт старого образца продолжает действовать весь срок, указанный в документе. Но если вы оформите ID-карточку, вернуться к обычному бумажному паспорту будет уже невозможно.

Однако государственные услуги планируют постепенно привязать к документам нового типа, чтобы таким образом поощрить граждан все-таки оформить и ID-карту, и биометрический паспорт.

Например, на пограничных переходах в аэропортах установят оборудование для считывания информации из паспорта — владелец биометрического документа может не стоять в очереди к пограничникам, процесс будет автоматизирован.

Владельцы ID-карты получат электронную цифровую подпись, это позволит получать услуги от государственных институтов, например, подать декларацию в налоговую (сейчас электронный ключ выдают на флэшке).

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