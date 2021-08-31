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Власти Китая разрешили детям играть в видеоигры только три часа в неделю

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  • 31.08.2021, 13:09
Власти Китая разрешили детям играть в видеоигры только три часа в неделю

Лица моложе 18 лет смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Власти Китая запретили детям младше 18 лет играть в онлайн-видеоигры чаще чем три раза в неделю. Новые правила вступили в силу в понедельник. Они будут относиться к любым типам устройств, включая мобильные телефоны. Ограничение потенциально может стать серьёзным ударом для мировой игровой индустрии – под его действие подпадают сотни миллионов человек, пишет "Радио Свобода".

Согласно правилам, лица моложе 18 лет смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа по местному времени.

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Они обязаны проверять возраст пользователей, требуя при регистрации реальные имена пользователей и номера их телефонов.

До 30 августа в Китае действовали более мягкие ограничения – в частности, онлайн-игры для несовершеннолетних были запрещены в ночное время.

Как отмечает агентство Reuters, ужесточение контроля за поведением детей и подростков в онлайн-пространстве – часть масштабного политического сдвига, который наблюдается в Китае. Он ознаменован усилением государственного контроля за ключевыми секторами экономики, а также сферой технологий и образованием.

"Подростки – это будущее нашей родины, – цитирует агентство "Синьхуа" чиновника китайского ведомства по контролю за печатью и публикациями. – Защита физического и душевного здоровья несовершеннолетних связана с жизненно важными интересами народа и с воспитанием молодого поколения в эпоху национального обновления".

Предполагаемые доходы китайского рынка онлайн-игр в 2021 году оцениваются в 45 миллиардов долларов.

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