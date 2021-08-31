Силы сопротивления нанесли первое поражение талибам в Панджшере 31.08.2021, 13:11

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фото: reuters

Боевики неудачно атаковали аванпост в афганской провинции.

Силы сопротивления отразили нападение талибов на аванпост в афганской провинции Панджшер, по меньшей мере 7 боевиков ликвидированы, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя сил.

Ранее телеканал сообщал, что талибы атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер. Согласно источнику канала, силы сопротивления отразили атаку.

"Семь или восемь боевиков "Талибана" убиты, несколько человек пострадали, в том числе два бойца сил сопротивления", - сообщил представитель ополчения в Панджшере Фахим Дашти.

Талибы не прокомментировали инцидент.

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В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан". Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

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