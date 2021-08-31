закрыть
31 августа 2021, вторник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силы сопротивления нанесли первое поражение талибам в Панджшере

  • 31.08.2021, 13:11
  • 4,156
Силы сопротивления нанесли первое поражение талибам в Панджшере
фото: reuters

Боевики неудачно атаковали аванпост в афганской провинции.

Силы сопротивления отразили нападение талибов на аванпост в афганской провинции Панджшер, по меньшей мере 7 боевиков ликвидированы, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя сил.

Ранее телеканал сообщал, что талибы атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер. Согласно источнику канала, силы сопротивления отразили атаку.

"Семь или восемь боевиков "Талибана" убиты, несколько человек пострадали, в том числе два бойца сил сопротивления", - сообщил представитель ополчения в Панджшере Фахим Дашти.

Талибы не прокомментировали инцидент.

"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан". Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»