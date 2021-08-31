Литовские таможенники задержали белорусские сигареты на 1,2 миллиона евро

Литовские таможенники задержали белорусские сигареты на 1,2 миллиона евро1
- 31.08.2021, 13:17
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Их везли под видом томатов и варенья.
Контрабандные белорусские сигареты более чем на 1 миллион евро задержали литовские таможенники в субботу, 28 августа. Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что два грузовика были задержаны на посту в Шальчининкае.
Первая фура, за рулем которой был гражданин России, везла груз томатов через Литву в Калининградскую область России. При осмотре оказалось, что за помидорами были спрятаны 422 коробки белорусских сигарет. Их стоимость с уплатой обязательных налогов составляет 738 тысяч евро.
Вторым большегрузом управлял гражданин Украины. По документам, он вез в Литву яблочное варенье. Эту машину также проверили системой рентгеновского контроля и обнаружили около 300 ящиков контрабандных белорусских сигарет.
Стоимость обоих грузов составила 1,2 млн евро. Вильнюсской областной прокуратурой начато досудебное расследование.