Литовские таможенники задержали белорусские сигареты на 1,2 миллиона евро 1 31.08.2021, 13:17

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Их везли под видом томатов и варенья.

Контрабандные белорусские сигареты более чем на 1 миллион евро задержали литовские таможенники в субботу, 28 августа. Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что два грузовика были задержаны на посту в Шальчининкае.

Первая фура, за рулем которой был гражданин России, везла груз томатов через Литву в Калининградскую область России. При осмотре оказалось, что за помидорами были спрятаны 422 коробки белорусских сигарет. Их стоимость с уплатой обязательных налогов составляет 738 тысяч евро.

Вторым большегрузом управлял гражданин Украины. По документам, он вез в Литву яблочное варенье. Эту машину также проверили системой рентгеновского контроля и обнаружили около 300 ящиков контрабандных белорусских сигарет.

Стоимость обоих грузов составила 1,2 млн евро. Вильнюсской областной прокуратурой начато досудебное расследование.

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