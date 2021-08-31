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Литовские таможенники задержали белорусские сигареты на 1,2 миллиона евро

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  • 31.08.2021, 13:17
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Литовские таможенники задержали белорусские сигареты на 1,2 миллиона евро

Их везли под видом томатов и варенья.

Контрабандные белорусские сигареты более чем на 1 миллион евро задержали литовские таможенники в субботу, 28 августа. Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что два грузовика были задержаны на посту в Шальчининкае.

Первая фура, за рулем которой был гражданин России, везла груз томатов через Литву в Калининградскую область России. При осмотре оказалось, что за помидорами были спрятаны 422 коробки белорусских сигарет. Их стоимость с уплатой обязательных налогов составляет 738 тысяч евро.

Вторым большегрузом управлял гражданин Украины. По документам, он вез в Литву яблочное варенье. Эту машину также проверили системой рентгеновского контроля и обнаружили около 300 ящиков контрабандных белорусских сигарет.

Стоимость обоих грузов составила 1,2 млн евро. Вильнюсской областной прокуратурой начато досудебное расследование.

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