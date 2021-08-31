Ученые: Некоторые функции мозга улучшаются после 50 лет 31.08.2021, 13:19

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В том числе — обработка информации и концентрация.

В ходе исследования ученые изучали показатели 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет, пишет «Популярная механика». Считается, что в этот период когнитивные способности человека меняются сильнее всего. Однако авторы работы обнаружили, что с возрастом снижаются лишь способности к бдительности, в то время как ориентация, так и исполнительные функции лишь улучшаются!

Эти функции мозга неразрывно связаны со способностью принимать решения, памятью и самоконтролем, они также влияют на способности к математике, языку и навыки чтения.

«Эти результаты удивительны и имеют важные последствия», — говорится в пресс-релизе нейробиолога Майкла Т. Уллмана. «Люди обычно полагают, что внимание и исполнительные функции снижаются с возрастом, несмотря на интригующие намеки некоторых менее масштабных исследований. Но результаты нашего большого исследования показывают, что критические элементы этих способностей действительно улучшаются во время старения, вероятно, потому, что мы просто практикуем эти навыки на протяжении всей нашей жизни».

Это исследование особенно актуально, поскольку процент старого населения постоянно растет. Считается, что к 2035 году только в США будет 77 миллионов в возрасте 65 лет и старше, что превысит 76,5 миллиона детей в возрасте до 18 лет. А Япония уже сейчас считается страной пожилых людей.

Авторы работы считают, что дополнительные исследования могут помочь разработать специальные программы, которые могут помочь защитить себя от деменции и других форм когнитивного упадка.

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