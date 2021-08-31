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Предприниматель: Китай относится к лукашенковской Беларуси, как к стране третьего мира

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  • 31.08.2021, 13:39
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Предприниматель: Китай относится к лукашенковской Беларуси, как к стране третьего мира

Санкции сделали сделали режим неудобным для Пекина.

Предприниматель Николай Лысенков, работавший в прошлом начальником отдела в «Минскхлебпроме», в комментарии udf отметил будущее создаваемой властями госкорпорации на основе «Белгоспищепром» в свете торговли торговлю с Китаем.

Эксперт отметил, что потеснить конкурентов у «Белгоспищепрома» может получиться только на внутреннем рынке.

«Могут в приказном порядке и райпо, и предпринимателям указать работать только с госкорпорацией. Не стал бы исключать, что власти будут давить административными мерами, чтобы организация больше зарабатывала. Но не думаю, что страна от этого получит больше прибыли. Все упирается в государственную собственность: госфонд всегда был плохо управляемым и низкорентабельным», – сказал Лысенков.

А вот на международном рынке, по его мнению, у госкорпорации вообще ничего не получится: частные предприятия более конкурентны, чем государственные.

Как Лысенков оценивает уровень поставок продовольственных товаров в Китай?

«Рынок Китая – это триллионы долларов. А 15 миллионов долларов – это оборот одной компании малого и среднего бизнеса, даже не крупного. А хвастаться тем, что страна вышла на поставки на такую сумму… это уровень стран третьего мира», – считает Лысенков.

Почему не получается наладить торговлю в Китае?

«Этому есть много причин. Например, молочная продукция из Новой Зеландии дешевле. И логистика проще – морским путем, а не железной дорогой или самолетами. В Беларуси в теплый сезон заготавливают корма и силос на зимнее содержание коров, тратят средства на отопление, а в Новой Зеландии лето круглый год. Скот сам ест травку, его содержание менее затратно, соответственно себестоимость продукции ниже», – привел пример Лысенков.

Он добавил:

«В Китае могли бы рассматривать Беларусь как форпост для выхода на европейский рынок, но сегодня в связи санкциями и прочим это невозможно».

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