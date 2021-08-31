закрыть
31 августа 2021, вторник, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США исследователи влетели в эпицентр мощнейшего урагана Ида: видео

  • 31.08.2021, 13:49
  • 1,038
В США исследователи влетели в эпицентр мощнейшего урагана Ида: видео

Самолет метеоразведки направился прямо в так называемое «око».

Американская правительственная организация Охотники за ураганами опубликовала видео из эпицентра циклона Ида, обрушившегося на южное побережье страны.

Для этого самолет метеоразведки ВВС США влетел прямо в так называемое «око», сообщает nv.ua.

Используя радар, пилоты сумели выстроить достаточно безопасный маршрут к эпицентру циклона, где сила воздушных потоков значительно меньше, чем по краям, избежав особо опасных участков.

«Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши», — говорится в описании к видео.

Ида стал самый мощным ураганом, обрушившимся на США за последние полтора десятилетия, уступив по силе только Катрин, который в 2005 году нанес колоссальный ущерб Луизиане, особенно Новому Орлеану.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»