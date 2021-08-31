В США исследователи влетели в эпицентр мощнейшего урагана Ида: видео 31.08.2021, 13:49

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Самолет метеоразведки направился прямо в так называемое «око».

Американская правительственная организация Охотники за ураганами опубликовала видео из эпицентра циклона Ида, обрушившегося на южное побережье страны.

Для этого самолет метеоразведки ВВС США влетел прямо в так называемое «око», сообщает nv.ua.

Используя радар, пилоты сумели выстроить достаточно безопасный маршрут к эпицентру циклона, где сила воздушных потоков значительно меньше, чем по краям, избежав особо опасных участков.

«Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши», — говорится в описании к видео.

Ида стал самый мощным ураганом, обрушившимся на США за последние полтора десятилетия, уступив по силе только Катрин, который в 2005 году нанес колоссальный ущерб Луизиане, особенно Новому Орлеану.

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