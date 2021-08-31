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На предприятиях «Минскэнерго» ситуация с кадрами — плачевная

  • 31.08.2021, 14:01
На предприятиях «Минскэнерго» ситуация с кадрами — плачевная

Ничто не сдерживает рабочих от того, чтобы не выходить на смену.

На предприятиях «Минскэнерго» работников, вышедших из ордынских профсоюзов, заставляют в них вернуться. Конечно, в обход законов. Дело в том, что были приняты изменения в правила трудового распорядка, которые противоречат Трудовому кодексу – всевозможные премиальные выплаты распространяются только на членов правильных профсоюзов. Более того, об изменениях в нарушение всех норм никого не извещали, сообщает телеграм-канал «Ник и Майк».

Меж тем, ситуация с кадрами плачевная. В «Минских кабельных сетях» и «Минских электрических сетях» нехватка работников – более 110 человек. На ТЭЦ-5 ситуация осложняется оттоком кадров на БелАЭС, а также высоким средним возрастом. Держатся за работу только люди предпенсионного возраста.

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