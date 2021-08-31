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СБУ раскрыла планы российских спецслужб на украинской территории

  • 31.08.2021, 14:03
СБУ раскрыла планы российских спецслужб на украинской территории

Украинская контрразведка разоблачила агента ФСБ.

СБУ раскрыла попытку ФСБ РФ организовать убийство специалиста ВСУ по вооружениям, сообщает «Новое время».

Как сообщается, для этого российская спецслужба привлекла боевика одной из подконтрольных Кремлю террористических группировок, который должен был подорвать автомобиль военного.

Таким образом россияне хотели отомстить ему за дачу показаний в деле об агентурной сети ФСБ, раскрытой в феврале 2021 года.

Въехав на подконтрольную Украине территорию через РФ, злоумышленник должен был установить на машину военного специалиста самодельное взрывное устройство, однако во время реализации этих планов был задержан сотрудники СБУ.

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