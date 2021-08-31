Медики выяснили, какого количества вакцины Pfizer достаточно для уже переболевших COVID-19 1 31.08.2021, 14:10

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Прививка дает намного более крепкий иммунитет

Эксперты уверяют, что ряду граждан для формирования иммунитета хватит всего одной прививки, что позволит сэкономить дозы препаратов.

Ученые медцентра университета Раша в Чикаго выяснили, что для уже переболевших граждан достаточно одной дозы вакцины Pfizer для обеспечения крепкого иммунитета от коронавируса.

Об этом информирует MedicalXpress.

Специалисты отслеживали уровни антител у людей из разных групп на наличие антител до прививки и после нее, а также у тех, кто перенес инфекцию и был вакцинирован. Они выяснили, что уже после первого укола у ранее переболевших ковидом наблюдались высокие уровни антител. Их количество было таким же, как у неболевших после полного курса вакцинации.

Более того, если раньше инфицированным людям вводили вторую дозы вакцины Pfizer, то это мало способствовало дальнейшему повышению уровня их антител. Потому вероятно во второй дозе вообще нет смысла, предположили они.

Эксперты говорят, что такое открытие поможет сэкономить множество доз вакцин для других стран,в которых острая нехватка препаратов.

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