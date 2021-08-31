Премьер Польши предложил президенту ввести режим ЧП на границе с Беларусью 31.08.2021, 14:20

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Это может стать первым чрезвычайном положением в истории свободной Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил президенту страны Анджею Дуде ввести режим ЧП на границе с Беларусью, передает Rczeczpospolita.

"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", — заявил глава польского правительства.

По словам Матеуша Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим Лукашенко".

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в свою очередь пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

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