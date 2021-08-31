В Кремле хотят отдать российский лес в аренду на 99 лет 3 31.08.2021, 14:30

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Правительство РФ отреагировало на предложение олигарха Романа Абрамовича.

Российские власти рассматривают возможность расширения практику сдачи леса в аренду под промышленное освоение.

Продолжительность такой аренды, сейчас лимитированная сроком в 49 лет, можно увеличить вдвое - до 99 лет, заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

«Это почти то же самое, что собственность, но возлагает определенные обязательства на лесопользователей», - сказал министр, комментируя предложение RFP Group миллиардера Романа Абрамовича о приватизации 2-3% лесных ресурсов страны.

«Более верным было бы постепенное вовлечение лесопользователей в управление и хозяйствование в своем лесу, например методом увеличения длины аренды», - Чекунов.

Он напомнил, что в развитых странах лес уже давно является торгуемым ресурсом с предметов частной собственности. В качестве примера он привел Францию и Австрию, где, по словам министра, стоимость гектара может достигать 10 тысяч евро.

Впрочем, прямая продажа леса в России несет ряд рисков, считает Чекунов: во-первых, останется неурегулированным вопрос защиты от лесных пожаров, а во-вторых, приватизированные массивы придется обнести забором, что ограничит права граждан на доступ к лесу.

По данным Федеральной таможенной службы, объемы вывоза необработанных лесоматериалов из России подскочили на 24,5% за январь-май.

За пять месяцев на экспорт отправилось 5,548 млн кубометров леса с таможенным кодом 4403, под который попадает древесина без обработки. Объемы вывоза «лесоматериалов полученных распиловкой или расщеплением» (код 4407) увеличились на 21,5%. В физическом объеме за рубеж отправило 7,031 млн тонн.

В денежном выражении экспорт леса принес, по данным ФТС, 2,5 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд приходится на экспорт пиломатериалов, 440 млн - на необработанную древесину.

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