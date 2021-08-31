Ученые нашли повелительницу колец бронзового века 31.08.2021, 14:34

Археологи обнаружили необычное женское погребение.

Редкая находка принадлежит сотрудникам Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, которые проводили раскопки курганов Сагайской поляны, расположенной в Аскизском районе Хакасии. Среди множества разграбленных захоронений они обнаружили совершенно нетронутую могилу, которую отнесли к эпохе поздней бронзы (X-VIII века до нашей эры), сообщает naked-science.ru.

В небольшой по размерам и довольно неглубокой (около 75 сантиметров) яме была похоронена женщина. Сохранность костей относительно плохая, но в основном расположены они в правильном анатомическом порядке. Покойную снабдили и ритуальными погребальными жертвами: у ее ног, видимо, положили мясо (остались кости крупного рогатого скота) и обломанное лезвие бронзового ножа. У головы разместили керамический сосуд, который, к сожалению, распался при заполнении ямы.

Но самое интересное: женщина покоилась с уникальным комплектом бронзовых украшений. По обеим сторонам от черепа сохранились металлические элементы головного украшения: две пластины треугольной формы, украшенные орнаментом, и крупные височные кольца (по три с каждой стороны). На правой руке, выше запястья, был надет бронзовый браслет, также покрытый орнаментом и с крупными выпуклыми жемчужинами на концах. Рядом нашли литую бляху (тоже бронза) — скорее всего, это элемент браслета. Четыре пальца левой руки украшали бронзовые литые перстни, с двумя крупными выпуклыми жемчужинами на щитках.

Также в могиле отыскали восемь бронзовых пуговиц. Они изготовлены в той же стилистике, что украшения, и, очевидно, были фурнитурой на погребальной одежде. Археологи предполагают, что весь комплект мог быть изготовлен одновременно, по заказу, и, возможно, специально для похорон. Усопшая, несомненно, была женщиной уважаемой и состоятельной, судя по тому, что в ее могиле нашли такие ценные предметы.

Поздняя бронза в Минусинской котловине — время карасукской археологической культуры. Первые раскопки у села Аскиз провел еще в позапрошлом веке И. П. Кузнецов-Красноярский. Карасукскую культуру принято делить на классическую и лугавскую (каменноложскую). Найденное погребение относится как раз к последней. Большинство ученых считают эту культуру развитием андроновской. Антропологически и андроновцы, и карасукцы были европеоидами.

По всей видимости, как минимум андроновцы говорили на индоевропейских языках (в более поздние эпохи в настолько восточных районах носители этих языков исчезли). Эволюционная преемственность этих культур прослеживается по многим деталям: по конструкциям погребальных сооружений, обрядам, орнаментам на керамике и металлических изделиях.

В погребальной традиции этой культуры у головы покойного оставляли сосуд с напитком (как и в найденной могиле). Также ранее уже было ясно, что женщины носили височные кольца, как и в Аркаиме (где, видимо, тоже жили носители индоевропейских языков).

Кроме того, известны петроглифы, относящиеся к карасукской культуре: на скалах и отдельных плитах песчаника выгравированы схематичные изображения лошадей, колесниц и всадников. Это не батальные сцены — похожие (по сюжету, а не технике исполнения) рисунки находят в самых разных частях Евразии. Скорее всего, они отображают серьезные изменения в образе жизни людей, произошедшие в тот период: на смену оседлому скотоводству пришло полукочевое, с двумя сезонными перекочевками.

Такие изменения привели к тому, что люди становились более мобильными и военизированными. К тому же кочевье помогало устанавливать связи с отдаленными территориями: керамику и бронзовые изделия, аналогичные карасукским, археологи находят от северных границ современного Китая до современной Украины.

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