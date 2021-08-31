В Эстонии избрали нового президента 2 31.08.2021, 14:48

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Алар Карис

Фото: Priit Mürk/ERR

Кандидатуру политика поддержали более двух третей депутатов эстонского парламента.

Директор Эстонского национального музея Алар Карис, который был единственным кандидатом на пост главы государства, избран президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа балтийской республики.

Во втором туре голосования Карис остался единственным кандидатом на пост главы государства, хотя Республиканская избирательная комиссия сообщила, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других кандидатов, собрав для этого 21 подпись. Однако народные избранники не стали использовать эту возможность.

"Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата. Восемь бюллетеней были не заполнены. Всего проголосовали 80 депутатов", - говорится в сообщении.

В понедельник прошел первый тур президентских выборов. В ходе тайного голосования за кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата, 16 бюллетеней были не заполнены, 22 законодателя не приняли участия в голосовании. Всего проголосовали 79 депутатов. Карису не хватило для победы пяти голосов.

Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах - ректором Тартуского университета. В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером.

В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них двое сыновей и дочь.

Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд. Кандидатом на пост президента может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 40 лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.

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