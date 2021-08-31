закрыть
31 августа 2021, вторник, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В роли богини плодородия как-то сложно представить Эйсмонт или Кочанову»

15
  • 31.08.2021, 17:19
  • 13,032
«В роли богини плодородия как-то сложно представить Эйсмонт или Кочанову»
Андрей Суздальцев

Деградация режима в Беларуси вышла на новый уровень.

Появилась информация с уважаемого ресурса об учреждении в Беларуси некого нового ритуала, способного резко поднять урожайность зерновых, обескураживает, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Перед нами создающийся по всем языческим канонам новый культ. В данном случае, культ плодородия, характерные для земледельческих народов. Обычно богиней данного культа была женщина, в данном случае особо доверенная, но в роли богини плодородия как-то сложно представить Н. Эйсмонт или Н. Кочанову. Разве что Л. Ермошину, но от нее не то, что зерно, но и весь крупнорогатый скот сдохнет. В белорусском варианте речь идет о передаче из области в область неких мешков с зерном. Может быть так будут замаскированы зерновые поставки? В любом случае то, что возвращающееся в Беларусь язычество будет связано с «мешочниками», вызывает неподдельный интерес.

Дело в том, что подобного рода ритуалы начинают создаваться властями в период трансформации авторитарного режима в тоталитарный, как было в 1930-е годы с формированием культа личности И. Сталина или с сакрализации семейства Ким в Северной Корее, где до сих пор, согласно Конституции, правит давно умерший первый президент КНДР Ким Ир Сен. Но чаще в создание культов ударяются диктаторы, когда у них власть рушится прямо на глазах, а существующая церковь неспособна оказать содействие распадающемуся политическому режиму. Напомним, что в самом конце якобинской диктатуры Робеспьер потребовал создать новый, взамен католицизма, культ – культ Верховного существа и 8 августа 1794 года в Париже был проведен праздник новой религии, закончившейся по французской традиции драками, распитием спиртных напитков и прочим непотребством…

Понятно, трансформация или распад авторитаризма нуждается в различного рода церемониях и ритуалах, призванных «добрать» крайне нужную легитимность от народа. Отсюда и торжественные церемонии с передачей мешков, в которых с идиотскими лицами будет участвовать местная номенклатура, реять многочисленные знамена, выступать хоры и танцевальные коллективы.

Можно посоветовать белорусским политтехнологам внимательно ознакомиться с историей подобного рода культов и попытаться их как-то модернизировать… Да мало ли что еще можно придумать, чтобы как-то занять чиновников, силовиков, да и народ различного рода церемониями и обрядами. И, конечно, побольше мистики… А какая мистика будет в мешке? Краденый с фермы комбикорм?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»