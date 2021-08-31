«В роли богини плодородия как-то сложно представить Эйсмонт или Кочанову» 15 31.08.2021, 17:19

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Андрей Суздальцев

Деградация режима в Беларуси вышла на новый уровень.

Появилась информация с уважаемого ресурса об учреждении в Беларуси некого нового ритуала, способного резко поднять урожайность зерновых, обескураживает, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Перед нами создающийся по всем языческим канонам новый культ. В данном случае, культ плодородия, характерные для земледельческих народов. Обычно богиней данного культа была женщина, в данном случае особо доверенная, но в роли богини плодородия как-то сложно представить Н. Эйсмонт или Н. Кочанову. Разве что Л. Ермошину, но от нее не то, что зерно, но и весь крупнорогатый скот сдохнет. В белорусском варианте речь идет о передаче из области в область неких мешков с зерном. Может быть так будут замаскированы зерновые поставки? В любом случае то, что возвращающееся в Беларусь язычество будет связано с «мешочниками», вызывает неподдельный интерес.

Дело в том, что подобного рода ритуалы начинают создаваться властями в период трансформации авторитарного режима в тоталитарный, как было в 1930-е годы с формированием культа личности И. Сталина или с сакрализации семейства Ким в Северной Корее, где до сих пор, согласно Конституции, правит давно умерший первый президент КНДР Ким Ир Сен. Но чаще в создание культов ударяются диктаторы, когда у них власть рушится прямо на глазах, а существующая церковь неспособна оказать содействие распадающемуся политическому режиму. Напомним, что в самом конце якобинской диктатуры Робеспьер потребовал создать новый, взамен католицизма, культ – культ Верховного существа и 8 августа 1794 года в Париже был проведен праздник новой религии, закончившейся по французской традиции драками, распитием спиртных напитков и прочим непотребством…

Понятно, трансформация или распад авторитаризма нуждается в различного рода церемониях и ритуалах, призванных «добрать» крайне нужную легитимность от народа. Отсюда и торжественные церемонии с передачей мешков, в которых с идиотскими лицами будет участвовать местная номенклатура, реять многочисленные знамена, выступать хоры и танцевальные коллективы.

Можно посоветовать белорусским политтехнологам внимательно ознакомиться с историей подобного рода культов и попытаться их как-то модернизировать… Да мало ли что еще можно придумать, чтобы как-то занять чиновников, силовиков, да и народ различного рода церемониями и обрядами. И, конечно, побольше мистики… А какая мистика будет в мешке? Краденый с фермы комбикорм?

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