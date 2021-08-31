Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» 5 31.08.2021, 14:59

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36-летний футболист, по данным СМИ, будет получать самую высокую зарплату в Премьер-лиге Англии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Контракт расчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает Sky News.

Клуб в течение пяти лет должен будет выплатить итальянскому «Ювентусу» 15 миллионов евро, а в случае успешного выступления Роналду — еще до 8 млн евро бонусов. Сам 36-летний футболист, по данным Daily Mail, будет получать самую высокую зарплату в Английской Премьер-лиге: 480 тысяч фунтов стерлингов в неделю (на 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю меньше, чем в «Ювентусе»).

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