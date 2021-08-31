«Люди в черном на машинах без номеров»: немецкие спецслужбы рассказали о переброске нелегальных мигрантов из Беларуси 8 31.08.2021, 15:09

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По прибытию в Германию от них требовали снимать видео или публиковать селфи.

Немецкое издание Die Welt опубликовало, как сообщается, выдержки из аналитического документа органов безопасности Германии о нелегальной миграции, в которых на власти Беларуси возлагается ответственность за поставки нелегалов в страны ЕС.

Согласно данным спецслужб, которые публикует Die Welt, «в Германии сейчас наблюдается рост количества несанкционированных пересечений границы мигрантами, которые ранее въезжали в ЕС из Беларуси». Уже насчитывается около 250 нелегалов, в основном иракцев, которые могли попасть в Германию из Беларуси.

Немецкие спецслужбы отмечают, что от иракцев требовали, чтобы они по прибытию в Германию снимали видео или публиковали селфи, которые могут послужить рекламой для организации контрабанды.

Так, 17 августа в Саксонии полиция обнаружила 15 иракских граждан, которые «сначала прилетели в Минск (Беларусь) регулярными рейсами, а затем были доставлены в Германию на легковых и грузовых автомобилях». Отмечается, что именно Германия является конечной целью нелегалов, а «большинство мигрантов и беженцев, прибывших в Литву, Латвию или Польшу из Беларуси, вряд ли будут искать там постоянное место жительства».

Сколько еще мигрантов?

Немецкое издание отмечает, что хотя в Минск из Ирака перестали летать самолеты, «но из Стамбула, например, Turkish Airlines летает в Минск четыре раза в день».

При этом по оценке агентства по охране границ ЕС Frontex, «в настоящее время в Беларуси все еще находится от 3000 до 11000 человек иракской национальности». Также в отчетах Frontex говорится, что «люди, которые хотят мигрировать из своей страны происхождения через Беларусь в ЕС, несут расходы на контрабанду от 3 300 до 15 000 евро». Сумма зависит от «страны происхождения и продолжительности пребывания в Беларуси (от нескольких дней до шести месяцев)».

По данным немецких спецслужб, в Беларуси мигрантов и беженцев из гостиниц или квартир доставляют в приграничную зону на автомобилях, микроавтобусах или такси. Оттуда они пешком переходят границу. Иракцы также заявляли, что их «сопровождали люди в черном, некоторые из них были вооружены и в масках». У автомобилей средств не было бы номерных знаков или других знаков отличия.

13 августа немецкие журналисты Der Spiegel вместе с центром «Досье» опубликовали расследование, где утверждали, что белорусский туроператор «ЦентрКурорт» занимается переправкой через белорусско-литовскую границу мигрантов из Ирака.

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