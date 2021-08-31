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Российская авиатехника распадается в воздухе

  • 31.08.2021, 15:12
  • 4,726
Российская авиатехника распадается в воздухе
иллюстрационное фото: коммерсантъ

Популярное болгарское издание обратило внимание на состояние армии РФ.

В известном болгарском издании «Факти» появилась статья, посвященная серии авиапроисшествий с российскими военными самолетами (перевод — ghall.com.ua).

В материале под названием «Мрачная реальность российских технологий: шесть крушений российских самолетов всего за месяц» сказано, что российская техника буквально разваливается в воздухе.

«Серия трагических происшествий, унесших жизни двух героев России, ставит под сомнение надежность российских боевых самолетов», — подчеркивается в материале.

Только американские ВВС за 2020 год потеряли 14 самолетов», — комментируют статью читатели.

27 августа российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью.

23 августа самолет ВКС России был утрачен в результате пожара. МиГ-29 вспыхнул в войсковой части в Наримановском районе Астраханской области во время плановых ремонтных работ. Машина выгорела полностью. В результате ЧП никто не пострадал.

19 августа во время планового полета в Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет без боекомплекта упал на территории полигона Ашулук. Летчик погиб. Катастрофа произошла во время учений сил ПВО, в ходе которых МиГ-29 имитировал действия условного противника.

17 августа под Кубинкой при выполнении тренировочного полета рухнул опытный образец транспортника Ил-112В. На борту самолета находились три человека, испытывавших самолет перед форумом «Армия-2021». Никто из них не выжил. Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя.

14 августа в Турции при тушении пожаров разбился Бе-200 Минобороны, сданный аренду властям страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро – члены экипажа из России. Все они погибли.

31 июля на Сахалине разбился Су-35.

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