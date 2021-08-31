Российская авиатехника распадается в воздухе
- 31.08.2021, 15:12
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Популярное болгарское издание обратило внимание на состояние армии РФ.
В известном болгарском издании «Факти» появилась статья, посвященная серии авиапроисшествий с российскими военными самолетами (перевод — ghall.com.ua).
В материале под названием «Мрачная реальность российских технологий: шесть крушений российских самолетов всего за месяц» сказано, что российская техника буквально разваливается в воздухе.
«Серия трагических происшествий, унесших жизни двух героев России, ставит под сомнение надежность российских боевых самолетов», — подчеркивается в материале.
Только американские ВВС за 2020 год потеряли 14 самолетов», — комментируют статью читатели.
27 августа российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью.
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