«Коплю на новую машину»: белорусы рассказали, сколько можно заработать на чернике и лисичках 12 31.08.2021, 15:17

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иллюстрационное фото

Истории людей с разными целями и достатком.

«Походов за 20 в лес мы с подругой Алиной заработали где-то по 1000 рублей на человека», — рассказывает студент-выпускник Александр, который живет в Наровлянском районе. Каждый год с началом ягодного и грибного сезона тысячи людей едут в лес. Не только для того, чтобы запастись витаминами на зиму, но и чтобы улучшить свое материальное положение.

Сайт zerkalo.io узнал, сколько денег можно заработать на дарах леса и на что их тратят белорусы.

«На самом деле я собираю себе на зубы. Каждый год ставлю один имплант»

Татьяна живет в Минской области. Как она рассказывает, у нее в одной из деревень остался родительский дом. Леса там богаты и черникой, и грибами, поэтому летние выходные и отпуска она проводит именно там.

— Я работаю кассиром в магазине. Зарплата моя едва дотягивает до 500 рублей. Чаще не дотягивает. Не знаю, как можно прожить на такие деньги, поэтому приходится подрабатывать. Зимой я вяжу носки, тапочки, шапки под заказ. Дочка как-то говорит: «Мама, давай я выставлю у себя в инстаграме то, что ты навязала. Вдруг кто-то купит». И купили. Теперь у меня и в подарок к Новому году заказывают всякое, и для себя. Одни носки продаю за 20−25 рублей. Ниток на них идет рублей 5, если это хорошая шерсть. Остальное — это за работу, — рассказывает Татьяна. — А летом я собираю чернику и лисички.

Как рассказывает собеседница, черники в этом году у них возле деревни в лесу было мало. Она сходила пару раз и поняла, что не заработает на ягодах в этом сезоне, хоть их и принимали дорого.

— Обычно мы сдаем частным заготовителям. За килограмм хорошей, чистой ягоды давали 7−8 рублей, в зависимости от дня. Но собирать было ужасно тяжело. Обычно часа за два я могу до шести литров набрать, а сейчас в час по литру. Кроме того, сезон сбора у нас обычно начинается с заготовки для себя. Нужно литров 30 на зиму набрать. У меня и дети любят черничное варенье, и мама. Так вот себе собрать я еще осилила, а вот на сдачу совсем мало. Я заработала около 100 рублей. Обычно суммы раз в 20 больше, — продолжает собеседница.

Зато позже стали принимать лисички. «Давали по 12, 15, а иногда и по 20 рублей за килограмм летом, потому что их было мало», — говорит Татьяна.

— Я выросла в этих местах и знаю все леса, где есть лисички. Летом их было мало: сухо очень. Но как дождь пройдет, я в лесу. В итоге кило 20 до середины августа я таки собрала. Заработала около 300 рублей. А потом пошли дожди, грибов стало больше, но цены на них попадали: по 6−8 рублей принимают. И вот с середины августа и до сих пор я заработала еще 200 рублей. Пока грибной сезон у меня продолжается.

На вопрос, на что Татьяна потратит деньги, она отвечает так:

— На самом деле я собираю себе на зубы. Каждый год ставлю себе один имплант. Всего нужно 5. Два уже стоит. Один обходится мне в 300 долларов примерно. Сейчас, наверное, уже дороже стали. Но я считаю, на здоровье экономить нельзя, — подытожила собеседница.

«Скорее всего, скажут, что все это ерунда и на машину я не накоплю таким образом»

«Коплю на новую машину», — рассказывает минчанин Дмитрий, который, как он сам о себе говорит, знает все грибные места в округе. Зарабатывать на авто ему помогает супруга.

— У нас есть машина, она неплохая, но я думаю ее все-таки поменять. Может, даже в этом году получится. Хочу продать старую, докинуть денег и взять новую. Добавить мне нужно 5 тысяч долларов. Я решил, что не буду доставать их из семейного бюджета, брать кредиты и так далее, а попробую заработать дополнительно. Начал еще зимой. Почистил гараж, дачу от металлолома, макулатуры и прочего, что можно сдать. Так я заработал первые 300 долларов. По образованию я строитель, но работаю не в этой сфере. Однако всяческие строительные и отделочные работы делать могу. Следующие 700 долларов я заработал на укладке плитки в кухне и ванной. Мастера не особо хотят брать мелкие заказы, к примеру положить 2−3 квадратных метра плитки. А мне удобно. В выходные несколько часов потратил — и подработал.

Когда пошла черника, Дмитрий решил попробовать заработать на ней. Говорит, что пошел в отпуск и из леса ни он, ни его супруга просто не вылезали.

— У нас дача есть в Гомельской области. Вот там мы и засели. В 6 утра подъем, завтракать и до двух дня в лес. Ягод в этом году у нас не очень много было, но зато чернику дорого принимали, до 9 рублей за килограмм доходили цены. Собирали мы вместе где-то 6−7 кило в день. За отпуск мы получили около 1300 рублей, — продолжает собеседник. — Большой плюс от этого мероприятия: и я, и моя жена похудели. То ли от свежего воздуха, то ли от нагрузки, хотя нельзя сказать, что мы сильно уставали.

Дальше, по словам Дмитрия, пошли грибы. Лисички он в этом году сдавал даже по 15 рублей, что дорого, если сравнивать с ценами в прошлые годы и даже сейчас. Теперь, говорит он, принимают по 7 рублей.

— На лисичках я заработал еще 600 рублей, — рассказывает он. — Понимаю, что многие, скорее всего, скажут, что все это ерунда и на машину я не накоплю таким образом. Но это даже просто интересно, какой-то азарт появился. На осень у меня много заказов по укладке плитки. Может, еще какая работа подвернется. Треть нужной суммы у меня уже есть. Если не получится в этом году добрать ее, подожду следующего и снова пойду собирать дары леса.

«Хотел, чтобы был материальный запас на аренду квартиры»

Александр — студент-выпускник. Парень с детства ездит летом в лес и зарабатывает на чернике. Грибы, говорит, собирать ему не очень нравится.

— Когда мне было лет 12−13, меня родители начали брать с собой в лес за черникой, и уже тогда я зарабатывал на свои детские расходы — шоколадки, конфеты, игрушки. На ягодах заработал на свои первые наручные часы. Когда сдал на права, мог уже брать папину машину и в лес стал ездить самостоятельно, — рассказывает собеседник. — Мои друзья тоже любят ходить в лес, так что часто собирали чернику компанией.

Александр рассказывает: как только в этом году закрыл сессию, поехал из Минска домой в Наровлянский район и отправился в лес за черникой.

— Ходил за ягодами только с одной своей подругой Алиной. Она тоже каждый год ходит. И она тоже студентка, — делится Александр. — Походов за 20 в лес мы заработали с Алиной где-то по 1000 рублей на человека. Интересно, что в этом году везде была засуха, еще что-то, и черники было мало. А на Гомельщине черники было много. И в этом году ее принимали по 6−6,5 рубля. И это опять же с учетом, что у нас цена ниже, потому что радиация в районе. В других районах давали и по 8 рублей, и по 9.

Александр говорит, что зарабатывал без конкретной цели, просто на будущее.

— Многим студентам на последний курс общагу не дают. Хотел, чтобы был материальный запас на аренду квартиры, — заключил он. Парень вспоминает, что в 2019 году вместе с друзьями собирали ягоды, чтобы заработать на поездку на море, тогда каждому вышло примерно по 600 рублей.

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