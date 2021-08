Медики назвали пять наиболее частых симптомов «Дельта» штамма коронавируса 2 31.08.2021, 15:26

Они значительно отличаются от традиционных.

Дельта-штамм коронавируса в настоящее время является преобладающим штаммом, циркулирующим во всем мире, на него приходится до 94% текущих случаев. Дельта не только намного более заразна, чем предыдущие штаммы, но и может вызывать симптомы, отличные от тех, которые ранее были связаны с COVID-19, пишет Eat This, Not That!.

Исследователи назвали новые симптомы болезни, на которые стоит обратить внимание:

1 Головная боль

Головная боль, является симптомом №1 COVID штамма Дельта.

2 Насморк

Симптомы, похожие на простуду, аллергию или более легкие респираторные проблемы, кажутся более распространенными у Дельты, особенно среди вакцинированных.

3 Чихание

Ранние симптомы Delta часто напоминают летнюю простуду, в отличие от гриппоподобных симптомов первоначальной цепочки COVID-19.

4 Больное горло

«Что мы видим с вариантом Дельта, так это то, что у вас немного больше шансов иметь боль в горле, больше вероятность заложенности носовых пазух и немного больше вероятность насморка», - отмечает доктор Уэсли.

5 Кашель

Постоянный кашель был пятым симптомом среди непривитых и частично вакцинированных в исследовании симптомов COVID.

