Медики назвали пять наиболее частых симптомов «Дельта» штамма коронавируса

Медики назвали пять наиболее частых симптомов «Дельта» штамма коронавируса2
- 31.08.2021, 15:26
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Они значительно отличаются от традиционных.
Дельта-штамм коронавируса в настоящее время является преобладающим штаммом, циркулирующим во всем мире, на него приходится до 94% текущих случаев. Дельта не только намного более заразна, чем предыдущие штаммы, но и может вызывать симптомы, отличные от тех, которые ранее были связаны с COVID-19, пишет Eat This, Not That!.
Исследователи назвали новые симптомы болезни, на которые стоит обратить внимание:
1 Головная боль
Головная боль, является симптомом №1 COVID штамма Дельта.
2 Насморк
Симптомы, похожие на простуду, аллергию или более легкие респираторные проблемы, кажутся более распространенными у Дельты, особенно среди вакцинированных.
3 Чихание
Ранние симптомы Delta часто напоминают летнюю простуду, в отличие от гриппоподобных симптомов первоначальной цепочки COVID-19.
4 Больное горло
«Что мы видим с вариантом Дельта, так это то, что у вас немного больше шансов иметь боль в горле, больше вероятность заложенности носовых пазух и немного больше вероятность насморка», - отмечает доктор Уэсли.
5 Кашель
Постоянный кашель был пятым симптомом среди непривитых и частично вакцинированных в исследовании симптомов COVID.