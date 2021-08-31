закрыть
31 августа 2021, вторник, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали пять наиболее частых симптомов «Дельта» штамма коронавируса

2
  • 31.08.2021, 15:26
  • 5,830
Медики назвали пять наиболее частых симптомов «Дельта» штамма коронавируса

Они значительно отличаются от традиционных.

Дельта-штамм коронавируса в настоящее время является преобладающим штаммом, циркулирующим во всем мире, на него приходится до 94% текущих случаев. Дельта не только намного более заразна, чем предыдущие штаммы, но и может вызывать симптомы, отличные от тех, которые ранее были связаны с COVID-19, пишет Eat This, Not That!.

Исследователи назвали новые симптомы болезни, на которые стоит обратить внимание:

1 Головная боль

Головная боль, является симптомом №1 COVID штамма Дельта.

2 Насморк

Симптомы, похожие на простуду, аллергию или более легкие респираторные проблемы, кажутся более распространенными у Дельты, особенно среди вакцинированных.

3 Чихание

Ранние симптомы Delta часто напоминают летнюю простуду, в отличие от гриппоподобных симптомов первоначальной цепочки COVID-19.

4 Больное горло

«Что мы видим с вариантом Дельта, так это то, что у вас немного больше шансов иметь боль в горле, больше вероятность заложенности носовых пазух и немного больше вероятность насморка», - отмечает доктор Уэсли.

5 Кашель

Постоянный кашель был пятым симптомом среди непривитых и частично вакцинированных в исследовании симптомов COVID.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»