И что Шойгу — подал в отставку? 10 Телеграм-канал «Серпом По»

31.08.2021, 15:29

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Почему министра обороны РФ называют «поплавок».

Президент Казахстана Токаев после взрыва на складе боеприпасов принял отставку министра обороны Ермекбаева. Пресс-секретарь президента написал:

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее»

Зато Шойгу никогда в отставку не подает, что бы в армии не случилось. Массовый расстрел по причине дедовщины, падение военных самолетов, те же взрывы боеприпасов на складах – все нипочем. «Ветер в харю, а я шпарю».

Шойгу – министр обороны с ноября 2012 года. В справке о взрывах на складах, подготовленной официозным ТАСС осенью прошлого года говорится о восьми происшествиях на складах боеприпасов – пожары, взрывы, смерти, эвакуации.

И что же Шойгу? Подал в отставку? Его уволили?

Нет. Как поплавок – какой бы высоты ни были волны, он радостно на них пляшет. Даже и представить трудно, что должно случиться в армии, чтобы Шойгу указали на дверь.

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