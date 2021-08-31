Александр Опейкин: Большинство моих друзей болело за невыход хоккейной сборной на ОИ 5 31.08.2021, 15:43

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Александр Опейкин

Хоккеисты прекрасно знают, как исправить ситуацию.

Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности, высказал свое мнение, почему в мае 2014-го билет на матч сборной по хоккею было не достать, а сегодня вся страна болеет против своих хоккеистов.

– На самом деле, поразительный феномен: абсолютное большинство моих друзей и знакомых болели за невыход сборной на ОИ с такой же силой, как должны были бы болеть за проход. Смотрел на эту метаморфозу без эмоций и исключительно с рациональной точки зрения, поэтому определил несколько основных причин такой волны народной ненависти по отношению к белорусской сборной.

– Итак, в сухом остатке мы имеем следующее:

1) Хоккей курирует лично Лукашенко, и вся страна это знает. В Беларуси хоккей и Лукашенко неотделимы. При этом Лукашенко является нелегитимным президентом, который незаконно удерживает власть, залил кровью мирные протесты, посадил в тюрьмы тысячи невиновных людей. Это кровавый диктатор, которого не признает весь цивилизованный мир. Иметь даже опосредованные отношения с таким человеком — это зашквар и доказательство полного отсутствия личного достоинства. Но не для белорусских хоккеистов, как оказалось. Хоккеисты просто показали себя как люди без чести, совести и уважения к себе и своему народу. Их молчание — это аморальное поведение, трусость и бесхребетность. И все их попытки изображать борьбу на льду, швыряние бутылок и драки после матча — это все фальшь, прекрасно улавливаемая болельщиками. Бороться надо было в другом месте. Всем давно уже нужно заучить, что в сегодняшней Беларуси не важно, какой ты спортсмен, важно, какой ты человек.

2) Белорусским хоккеем руководит Дмитрий Басков — человек, причастный к убийству Романа Бондаренко. Это помимо всех его других «заслуг» перед народом. Если хоккеисты соглашаются выходить на лёд под руководством такого человека, то грош им цена, как личностям. Здесь нет никакой политики, это вопросы исключительно морали. Замалчивание, прогибание и поступки в стиле «меня это не затронуло» — это модель поведения слабых людей, безвольных личностей. Ну а за слабых не болеют, уж извините.

3) В белорусский хоккей были вложены сотни миллионов долларов налогоплательщиков. Безрезультатно. Если бы эти средства были распределены равномерно среди других видов спорта, то в Токио было бы не 7, а 27 медалей. А по таким видам спорта как гандбол и женский баскетбол мы вообще были бы в мировых лидерах. Весь проект белорусского хоккея оказался в чистом виде распилом, не давшим стране ничего. И люди стали понимать, что руководят не те, тренируют не те, играют не те. Но главное верить, что белорусский хоккей на правильном пути развития.

Советы хоккеистам давать нет смысла. Они сами прекрасно знают, как можно исправить ситуацию. Если хотят знать точно и по пунктам, могут прочитать открытое письмо спортсменов.

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