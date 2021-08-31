В Южной Америке обнаружили новый драконоподобный вид ящериц 2 31.08.2021, 16:04

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У нее очень красочная расцветка.

В тропическом лесу Анд в Центральном Перу нашли новый вид древесной ящерицы красочной расцветки, пишет Naked science.

Амазония остается одним из самых малоизученных регионов планеты из-за опасностей, которые подстерегают там ученых на каждом шагу: начиная от ядовитых насекомых и членистоногих и заканчивая хищными животными и агрессивными аборигенами.

Это же — самый густонаселенный район Земли в плане биоразнообразия. Его называют мировым генетическим фондом. Считается, что на 10 квадратных километрах местного тропического леса произрастает полторы тысячи видов цветковых растений, 750 видов деревьев, проживают 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных животных. Большое их число не открыто и не описано.

Одним из новых видов стала ящерица, которую нашли в тропической зоне Анд, в районе реки Уальяга в Центральном Перу. Статью об этом ученые из Перуанского института герпетологии опубликовали в журнале Evolutionary Systematics. Вид назвали Enyalioides feiruzae, он относится к семейству Feiruzae.

Эти ящерицы напоминают маленьких драконов, а самцы отличаются разнообразием окрасов. Их спинка бывает коричнево-бирюзовой, серой, зеленовато-коричневой с белыми линиями. Самки тоже довольно ярки: их тело окрашено в зеленовато-коричневые цвета со слабыми темно-коричневыми линиями на спине, конечностях и хвосте, а также пятнами по бокам.

Новый вид отличается формой чешуи, а еще черным пятном в области глотки. Чешуйки за надбровными дугами ящерицы увеличены и заострены, она имеет довольно большой гребень на спине. Животные живут на кустах и деревьях на высоте от 20 до 150 сантиметров над землей.

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