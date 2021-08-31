Оставайся дома и будь свободен 31.08.2021, 16:13

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Власти сами толкают рабочих на забастовку.

Мы передаем пламенный привет «Интегралу», пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих» (БОР). А именно руководителям, которые выпустили новый приказ, согласно которому рабочим нельзя отсутствовать на рабочем месте дольше трех часов. Боитесь? Правильно делаете. Но это нас только наоборот мотивирует двигаться дальше.

Помимо прочего нам поступила информация от подписчиков о том, что на одном из предприятий, генподрядчика МНПЗ, закончились деньги. Работникам не пришли ни отпускные, ни аванс.

А «Белшина» дает фальшстарт и вперед нас оставляет работников дома. Пока на 2/3 ремонтных дней. Ведь денег нет даже на химию для производства.

Вы все еще думаете, что забастовка хуже голодного бунта? Лучше остановиться сейчас, пока не поздно.

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