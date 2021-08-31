«Только своей волей мы способны изменить ход истории и освободить Беларусь» 31.08.2021, 16:57

фото: тасс

Актуальное видео.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео, записанное белорусскими рабочими год назад. «Теперь оно снова актуально», — пишет редакция канала.

«Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора.

Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!

Остановись, чтобы быть свободным!» – говорится в заявлении рабочих.

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