закрыть
31 августа 2021, вторник, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Только своей волей мы способны изменить ход истории и освободить Беларусь»

  • 31.08.2021, 16:57
«Только своей волей мы способны изменить ход истории и освободить Беларусь»
фото: тасс

Актуальное видео.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео, записанное белорусскими рабочими год назад. «Теперь оно снова актуально», — пишет редакция канала.

«Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора.

Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!

Остановись, чтобы быть свободным!» – говорится в заявлении рабочих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»