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Евросоюз объявил о полной вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

  • 31.08.2021, 17:11
Евросоюз объявил о полной вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

Прививки сделали порядка 250 миллионов человек.

В странах Евросоюза полный курс вакцинации от коронавируса прошли 70% взрослого населения, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом, прививки сделали порядка 250 млн человек. В общей сложности в ЕС проживают около 450 млн человек. При этом глава Еврокомиссии призвала продолжать вакцинироваться от COVID-19.

«Мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы еще больше европейцев вакцинировались. И мы также должны помочь вакцинироваться остальному миру. Мы продолжим поддерживать наших партнеров», — заявила Ляйен.

Ранее, в конце июля, глава Еврокомиссии уже говорила, что 70% европейцев сделали первую прививку, полную вакцинацию на тот момент прошли 67% граждан Евросоюза. «Индийский штамм коронавируса «дельта» очень опасен. Я призываю всех, кто может, пройти вакцинацию», — подчеркнула она.

В ЕС для вакцинации используют препараты от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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