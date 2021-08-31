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Люди оказались склонны воспринимать сверхъестественных существ как реальных персонажей

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  • 31.08.2021, 17:25
Люди оказались склонны воспринимать сверхъестественных существ как реальных персонажей
Изображение: Getty images

А еще зло у нас ассоциируется с безразличием, а добро — с заботой.

Злые существа в кинематографе и мультиках зачастую отображаются как некие создания, готовые реализовать случайные просьбы. В то время как ангелы подобных задач, как правило, не выполняют. Это означает, что в нашем восприятии добрые и злые существа имеют разную чувствительность к намерениям людей, пишет Naked science.

Психологи из университетов Ватерлоо и Йоркского (Великобритания) узнали об этом подробнее, для чего провели серию экспериментов с участием 2231 взрослого жителя США. Работа опубликована в Journal of Experimental Social Psychology.

Исследование показало, что представления об ангелах и демонах зависят от взглядов на обычных людей. В первой части экспериментов участники оценивали, будут ли добрые и злые существа удовлетворять различные запросы и правильно ли они выполняли эти просьбы.

Во второй части исследования оценивали объяснения о том, почему существа удовлетворяют тот или иной запрос. Выяснилось: испытуемые думали, что злые персонажи будут выполнять случайные просьбы, потому что им безразличны намерения людей, а вот добрые существа, по их мнению, могут руководствоваться различными мотивами. Примерно так же люди воспринимают обычных людей, которых по каким-то причинам они делят на плохих и хороших.

Кроме того, оказалось, что мы склонны считать: демонические существа не просто совершают злонамеренные действия, причиняющие вред, — они безразличны к желаниям людей. Таким образом, доброе отношение в нашем представлении коррелирует не только с получением хороших результатов, но с заботой о других.

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